نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تجمع أبرز ابتكارات الطلاب في معرض الابتكارات السادس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان معرض الابتكارات ومشاريع التخرج على مستوى الجامعات المصرية تحت شعار "مستقبل مصر" في نسخته السادسة.

يهدف المعرض إلى تعزيز الاهتمام بالشباب المبتكرين وتنمية مواهبهم والاستفادة من ابتكاراتهم كجزء من توجيهات القيادة السياسية لدعم التنمية المستدامة.

يقام المعرض برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، والأستاذ ياسر جبالي مسئول الأسرة.

ينطلق المعرض يوم الاثنين 22 يوليو 2024 في تمام الساعة 11:30 صباحًا في الصالة الرياضية بجامعة حلوان.

تشارك في المعرض كليات الهندسة بحلوان، هندسة المطرية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا والتعليم، وكلية العلوم على مستوى جامعات مصر.

يهدف المعرض إلى ربط الطلاب بسوق العمل، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتبادل القدرات بينهم، وتسويق ابتكاراتهم إعلاميًا.

تمنح جوائز للابتكارات الفائزة، حيث يحصل المركز الأول على 10000 جنيه، الثاني على 8000 جنيه، الثالث على 6500 جنيه، الرابع على 5000 جنيه، الخامس على 4000 جنيه، السادس على 3000 جنيه، السابع على 2000 جنيه، والثامن على 1000 جنيه.

تشمل شروط المشاركة في المعرض طباعة بنر لكل مشروع مقاس (1م × 1م) يحتوي على اسم المشروع، صورته، وظائفه، أسماء المجموعة واسم المشرف، وطباعة بروشور للمشروع إن أمكن. يجب أن يعمل الابتكار بكفاءة أثناء المعرض لتجربته أمام الزوار. يجب تسليم المشاريع قبل المعرض بيوم في الصالة الرياضية من الساعة 9:00 صباحًا، وتسليمها مرة أخرى للكليات والجامعات المشاركة فور انتهاء المعرض.