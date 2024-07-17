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أحمد جودة - القاهرة - مازال نادي بايرن ميونخ، البطل التاريخي لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم، مهتما بالحصول على خدمات الإسباني الدولي داني أولمو.

بايرن ميونخ يستهدف ضم هداف يورو 2024

وكشفت شبكة (سكاي سبورتس) في نسختها الألمانية أن أولمو، لاعب فريق لايبزج الألماني، الفائز مؤخرا مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي اختتمت أول أمس الأحد بألمانيا، على رادار بايرن ميونخ، الساعي لاستعادة لقب الدوري الألماني الذي فقده في الموسم المنصرم لمصلحة بايرليفركوزن.

ويمتلك أولمو شرطا جزائيا في عقده مع لايبزج بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (60 مليون يورو)، حيث يظل هذا البند ساريا حتى يوم السبت المقبل فقط، وأبدت إدارة لايبزج موافقتها لمناقشة إمكانية بيع اللاعب حتى بعد انتهاء هذا الشرط، ولكن ليس بأقل من قيمته التسويقية.

ويبدو برشلونة الإسباني حريصا أيضا على ضم أولمو، رغم الشكوك التي أثيرت حول قدرته على تلبية هذا الشرط.