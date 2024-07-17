جدة - نرمين السيد - الاحتلال يفرج عن 13 أسيرا من قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 13 أسيرا من قطاع غزة عبر موقع كيسوفيم العسكري شرقي دير البلح.





وكانت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، قد أعلنت أمس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيًا على الأقل بالضفة الغربية، منوهة بأنه من بين المعتقلين أطفال وأسرى سابقون. وأشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدة أن الحصيلة بلغت نحو 9690 معتقلاً.

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