كيف تلتحق بمدارس «ابدأ» الفنية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطقلت القيادة السياسية، مبادرة "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.





وكان من أبرز إنجازات المبادرة إنشاء مدرسة «ابدأ للعلوم التقنية» ببدر المتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي والمعتمدة من هيئة OMNIA الفنلندية، وكذا مدرسة «ابدأ الوطنية للعلوم التقنية» بدمياط المتخصصة بمجال الخدمات اللوجستية - صيانة وإصلاح السفن والمعتمدة من هيئة ITE السنغافورية، بالإضافة إلى عدة مدارس أخرى. في الإنفوجراف التالي يرصد "دوت الخليج" كيف تلتحق بمدارس "ابدأ" الفنية. ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، كان شغله الشاغل الاهتمام بمحدودى الدخل، والنهوض بالاقتصاد المصرى عن طريق توفير فرص عمل للشباب، وتعميق الصناعات الحديثة، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية، ومن هنا انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بتوجيهات الرئيس لشباب البرنامج الرئاسى، بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى، بما يضمن استدامة المبادرة، حيث انطلقت فى 29 أكتوبر 2022، كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة.

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