نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تكشف حقيقة أسئلة الامتحانات المتداوله عبر صفحات السوشيال ميديا: "لأعوام سابقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، صور أسئلة الامتحان المتداولة عبر صفحات الغش الإلكتروني السوشيال ميديا.

وأكد زلطة، أن هذه الامتحانات تعود لامتحانات الأعوام السابقه، مؤكدًا أنها ليس لها علاقه بالامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان الامتحانية.



ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الأول، امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية (العلوم)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات).



ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.