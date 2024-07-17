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أحمد جودة - القاهرة - تقرر أن يخوض الفريق الأول لريال بيتيس الإسباني مواجهة ودية أمام الرجاء الرياضي المغربي في السابع من أغسطس (آب) المقبل بمدينة قادش الإسبانية، في إطار فترة إعداد الفريق الأندلسي للموسم الجديد (2024-25).

ريال بيتيس يواجه الرجاء المغربي وديًا



ويخوض البيتيس، تحت قيادة مدربه التشيلي المخضرم مانويل بيليغريني، معسكره الإعدادي بمدينة زيفيلد النمساوية، والذي سيستمر حتى الأسبوع المقبل.

وسيفتتح ريال بيتيس مبارياته الودية يوم السبت المقبل أمام أوستريا سالزبورغ، فريق الدرجة الثانية، في إطار المرحلة الأخيرة من معسكره.

وسيطير الفريق الأندلسي بعد ذلك إلى الولايات المتحدة في جولة سيلتقي فيها مع ليفربول الإنجليزي في الـ27 من هذا الشهر في مدينة بيتسبرغ (ولاية بنسلفانيا)، ثم مع مانشستر يونايتد في الأول من أغسطس (آب) المقبل.

أما مباراة تقديم الفريق أمام جماهيره، فستكون لدى عودته من جولته في الولايات المتحدة، حيث سيواجه الاتحاد السعودي في الثالث من الشهر المقبل، ثم بعدها بأربعة أيام أمام بطل الدوري المغربي.

وسيسدل "الفيرديبلانكوس" الستار على فترة الإعداد في العاشر من أغسطس (آب) بمواجهة باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني ووصيف الدوري الأوروبي، على ملعب باي أرينا.

يذكر أن البداية الرسمية للبيتيس ستكون على ملعبه بينيتو فيامارين أمام جيرونا في الجولة الافتتاحية لليغا.