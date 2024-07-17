نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج سماعة غش من أذن طالب في مستشفى نجع حمادي بقنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مستشفى نجع حمادي العام في محافظة قنا إجراء عملية طبية حرجة لطالب في الثانوية العامة. الطالب، الذي استقبل في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، كان يشكو من آلام في الأذن وصعوبة في السمع.

بعد الفحص الطبي الدقيق والتشخيص السريع، تبين وجود سماعة غش صغيرة محشورة داخل أذنه.

استدعي استشاري قسم الأنف والأذن بالمستشفى بمعاونة فريقه المتخصص لإجراء عملية استخراج معقدة.

نتيجة للجهود الطبية المبذولة، نجح الفريق في استخراج السماعة بنجاح دون أي مضاعفات، وتم تقديم العناية اللازمة للطالب خلال فترة تواجده في المستشفى.

الطبيب المشرف أكد أن الطالب بصحة جيدة ويمكنه الآن مغادرة المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

هذه الحادثة تبرز أهمية التفتيش الطبي الدوري والحذر في استخدام التقنيات الإلكترونية بشكل آمن، خاصة في أوقات الامتحانات والتحصيل الدراسي.