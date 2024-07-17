العالم اليوم - ميرسك: اتساع نطاق اضطرابات شحن الحاويات عبر البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 02:22 مساءً - قالت مجموعة ميرسك الدنمركية للشحن الأربعاء، إن نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر اتسع بما يتخطى مسارات التجارة في الشرق الأقصى وأوروبا ليشمل كامل شبكتها في العالم.

وذكرت ميرسك في بيان "التأثير المتتالي لهذه الاضطرابات يمتد إلى ما هو أبعد من الطرق الرئيسية المتضررة، مما يتسبب في ازدحام الطرق البديلة ومراكز الشحن العابر الأساسية للتجارة مع أقصى شرق آسيا وغرب آسيا الوسطى وأوروبا".

وحولت ميرسك وشركات شحن أخرى مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر لتجنب الهجمات التي يشنها الحوثيون باليمن في البحر الأحمر.