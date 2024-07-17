العالم اليوم - لدعم قدرات القطاع.. السعودية تطلق "البرنامج الوطني للمعادن"

انتم الان تتابعون خبر لدعم قدرات القطاع.. السعودية تطلق "البرنامج الوطني للمعادن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 12:24 مساءً - اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إنشاء برنامج وطني للمعادن، يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن البرنامج سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاية سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى.

كما أضاف أن البرنامج مهم لتطوير البنية التحتية بالمملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وسيلعب دورًا فاعلًا في دفع مسارات النمو في قطاع المعادن، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها السعودية.

وأكد الوزير أن البرنامج الوطني للمعادن سيسهم في عمليات الاستكشاف.

وأشار إلى إن إنشاء البرنامج يأتي في ظل اهتمام المملكة بتطوير سلاسل القيمة المعدنية ليصبح قطاع التعدين ركيزة أساسية للصناعة الوطنية.