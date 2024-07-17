نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام يتحدث عن رحيل ساوثجيت بعد كأس أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب إنجلترا على مدربه السابق جاريث ساوثجيت الذي رحل عن تدريب الأسود الثلاثة في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وكتب بيلينجهام عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور "أود أن أشكر جاريث وجهازه المعاون على الذكريات الرائعة خلال ولايتهم".

وأضاف "من وجهة نظري كمشجع أصبح عضوا بالفريق، كان شعورا رائعا المساهمة في إعادة الأمل والسعادة إلى بلادنا".

وأشار "كان شرفا لي اللعب تحت قيادة شخص مخلص وعاطفي للغاية، جاريث ليس فقط أحد أفضل المدربين في تاريخ المنتخب الوطني، ولكنه أيضا إنسان مذهل. شكرًا لك على كل شيء".