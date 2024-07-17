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أحمد جودة - القاهرة - أقيل خايمي لوسانو من تدريب المنتخب المكسيكي، بعد رفضه خطة تتضمن أن يعمل مساعدًا لمدرب أكثر خبرة، وذلك وفق ما أعلن اتحاد اللعبة الذي شاهد فريقه يودع بطولة كوبا أمريكا 2024 من دور المجموعات.

اقالة خايمي لوسانو من تدريب المنتخب المكسيكي

وقال البيان "يشكر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم ويقدر التزام وتفاني خايمي لوسانو. اليوم تنتهي فترة عمله كمدير فني للمنتخب الوطني الأول"، كاشفًا أنه عرض عقدًا جديدًا على لوسانو حتى عام 2030 يتضمن العمل تحت قيادة مدرب "أكثر خبرة" من 2024 إلى 2026، أي موعد استضافة البلاد لنهائيات كأس العالم مشاركة مع الولايات المتحدة وكندا.

وبموجب العرض المقدم من الاتحاد، كان من المفترض أن يعود لوسانو في مرحلة ما بين عامي 2026 و2030 لمنصبه كمدرب رئيسي.

وقال الاتحاد إنه بعدما درس لوسانو الاقتراح "لم يرغب في الاستمرار. نحن نحترم قراره".

ومن المنتظر أن يتم تعيين مدرب جديد للمنتخب الشهر المقبل.

واستلم لوسانو (45 عامًا) المهمة كمدرب موقت في يونيو/ حزيران 2023 بعد إقالة الأرجنتيني دييغو كوكا عقب الخسارة أمام الولايات المتحدة بثلاثية نظيفة في نصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف.

وفازت المكسيك تحت إشراف لوسانو بالكأس الذهبية العام الماضي، ما دفع اتحاد اللعبة إلى تعيينه في أغسطس/ آب الماضي كمدرب دائم.

وخلال الأشهر الـ13 التي قضاها في منصبه، حقق المنتخب المكسيكي 10 انتصارات مقابل 7 هزائم و4 تعادلات.

وفي كوبا أمريكا التي اختتمت الأحد باحتفاظ الأرجنتين باللقب على حساب كولومبيا، انتهى مشوار المكسيك عند دور المجموعات بعدما حلت ثالثة خلف فنزويلا والإكوادور.

