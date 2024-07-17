نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد في الموسم القادم بعد التعاقد مع مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق نادي ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل الفريق الملكي في الموسم القادم 2024/2025 وذلك بعد التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال حر.

وانضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد بعقد يمتد إلى صيف 2029، وقال اللاعب الفرنسي أنه حقق حلمه بالانضمام إلى صفوف الفريق الملكي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن تشكيل ريال مدريد في الموسم المقبل بعد التعاقد مع مبابي.

وجاء تشكيل الفريق الملكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا

خط الدفاع: ميندي - روديجر - ميليتاو - كارفخال

خط الوسط: تشواميني - فالفيردي - بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريجو

