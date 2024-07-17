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أحمد جودة - القاهرة - أكد كيليان مبابي، أنه لن يلعب مع منتخب فرنسا في أولمبياد باريس لأن ناديه بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ريال مدريد، يعارض الفكرة.

مبابي يضحي بأولمبياد باريس من أجل ريال مدريد

وقال مبابي (25 عامًا) في مارس (آذار) الماضي، "إنه حريص على اللعب في الألعاب الأولمبية" التي تقام على أرضه، لكن بما أن مسابقة كرة القدم الأولمبية ليست مدرجة في جدول الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" فإن الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها.

ولم يدخل مبابي القائمة الأولية المكونة من 25 لاعبًا للمشاركة في الأولمبياد في وقت سابق من هذا الشهر، رغم أن المدرب تييري هنري ترك الباب مفتوحًا.

وقال مبابي للصحافيين في وقت سابق: "كان موقف فريقي (ريال مدريد) واضحًا للغاية، لذلك منذ تلك اللحظة فصاعدًا، أعتقد أنني (علمت) أنني لن أشارك في الأولمبياد، هذا هو الحال، أنا أفهم ذلك أيضًا، سأنضم إلى فريق جديد، لذلك فهذه ليست أفضل طريقة لبدء مغامرة جديدة، سأتمنى التوفيق للمنتخب الفرنسي، سأشاهد كل مباراة، أتمنى أن يفوزوا بالميدالية الذهبية".

وتبدأ منافسات كرة القدم الأولمبية للرجال في 24 يوليو (تموز) المقبل، وتنتهي في التاسع من أغسطس (آب).