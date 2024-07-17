نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبدالله محمود أبويا كان أخويا وصاحبي.. واتعلمت منه الصبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان أحمد عبدالله محمود أنه تعلم الصبر واختيار أدواره من والده الفنان الراحل عبدالله محمود، فقد كان من الممكن أن يظل بعيدا عن التمثيل لمدة 3 سنوات رغم وجود العديد من السيناريوهات لديه، ولكنه كان يحرص على اختيار أعماله بعناية فائقة، مشيرًا إلى أنه كان بمثابة صديقه وشقيقه ووالده، وبالرغم من أن والده رحل وكان عمره وقتها 19 عامًا إلا أنه يثق من أن والده يشعر بنجاحاته.

تصريحات أحمد عبد الله محمود



وأضاف أحمد عبدالله محمود في تصريحات تليفزيونية للإعلامية يمنى بدراوى عبر برنامج "حواديت الناس" بقناة الشمس، أنه والده كان يطلق على والدته لقب "حنونة"، فهي بالفعل أحن انسانة في الدنيا، وقال "المفروض اني بتعملها تمثال، ربنا يخليها لي، ولكن يبقى الأب هو السند والضهر"، مشيرًا إلى أن والده اعتاد دائما أن يحتضنه ويتحدث معه، وأنه حينما رحل حرص على الدخول معه للقبر لدفنه، وظل معه لفترة.

مسلسل" الأسطورة"

وعن دوره في مسلسل" الأسطورة"، قال أحمد، أنه يحب مشهد الأسطورة جدًا، ولكنه في نفس الوقت يكرهه جدًا، مشيرًا إلى أن هذا المشهد كان به تفاصيل أخرى، قائلًا:"وقتها قلت للمخرج أنا من الصعيد ومن روض الفرج"، وتم إبلاغي حينما اعترضت على جزء منه ان هناك ممثل زميل موافق على المشهد كله، وللأسف الدور كان جامد جدًا، ورغم أنني وافقت وقمت بتجسيده تحت ضغط، لكنني ندمت عليه ندم شديد، وأتذكر من كواليس هذا العمل أن محمد رمضان كان" لابس" جزمة بكعب عالي علشان يقف قدامي".

وأوضح قائلًا:" محمد رمضان كان صديقي وقاعد في بيت جدتي، ولكن اتحول.. وأرى أن البطل لا بد أن يكون قدوة، ولما نعمل عمل شعبي نعمل أحسن حاجة مش اسوأ شي".

وعن تجربته في الزواج قال أحمد أن الاختيار مهم جدًا، وأنه تربى تربية صعيدي، وحاولت يكون" فري" لكنه لم يعرف، مشيرًا إلى أنه لا يلقى العيب على أحد في الوسط الفني، ولكنه لا يريد الارتباط بأحد من الوسط الفني، قائلًا:" لأن ده راجع لأبويا، وكان يقولي أوعى مراتك تلبس مايوه".