الأمن الأمريكي يحقق في تخطيط جهاز الخدمة السرية لتأمين تجمع ترامب

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي السابق ترامب بعد محاولة اغتياله

فتح المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي، تحقيقا في تخطيط جهاز الخدمة السرية الأمريكية لتأمين التجمع الانتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.





وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن المفتش العام سوف يقيم عمل الجهاز لتأمين فعاليات حملة المرشح الجمهوري في الـ13 من يوليو الجاري. وفي سياق متصل، أفاد أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي أن مسؤولي الخدمة السرية سيقدمون في وقت لاحق اليوم تقريرا كاملا في جلسة مغلقة لأعضاء المجلس حول الواقعة.

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