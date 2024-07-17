الرعاية الصحية: نستهدف الاستفادة من خبرات «باكسيرا» لتصبح ذراعا استراتيجيا

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع الدكتور المهندس محمد شورة، الرئيس التنفيذي لشركة باكسيرا هيلث الأمريكية، والمهندس محمد عبدربه، المدير العام لشركة باكسيرا هيلث الشرق الأوسط، والمهندس عبدالله حجاج، المدير الإقليمي للمبيعات لأفريقيا، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وناقش اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركة باكسيرا هيلث الأمريكية لتطوير حلول التصوير الطبي والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وتطبيقها في محافظات المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة إمكانية إنشاء نظام متكامل يدعم إدارة وتخزين الصور الطبية بشكل آمن وفعال، مع التركيز على تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة كفاءة العمليات الطبية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إننا نستهدف الاستفادة من خبرات شركة باكسيرا هيلث؛ لتصبح ذراعًا استراتيجيًا للهيئة في تطوير حلول التشخيص والأرشفة لصور الأشعة الطبية باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية، وتعزيز التعاون المستدام وتناقل الخبرات.

وأضاف الدكتور السبكي، أنه تم الاتفاق مع باكسيرا على إنشاء نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة؛ لتحسين عمليات التشخيص الطبي، وزيادة دقة تشخيص الأمراض، وتسريع العلاج، بما في ذلك التحليل الآلي للصور الطبية، وإعداد التقارير، وإدارة وتخزين الصور بفعالية وأمان (ARK).

وأضاف الدكتور السبكي، أنه تم الاتفاق مع باكسيرا أيضًا على إنشاء نظام (VNA)؛ لتحسين إدارة وتخزين الصور الطبية بشكل موحد وآمن، وتعزيز التكامل بين أنظمة المعلومات الطبية، وضمان وصول سريع وآمن للصور والبيانات، وتوفير وسيلة فعالة لتخزين الصور الطبية على المدى الطويل.

وتابع السبكي، أن لدينا الآن أكثر من ربع مليون صورة في أنظمة إدارة معلومات الأشعة (RIS/PACS)، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكننا من التشخيص الدقيق والسريع للأمراض، وتحليل البيانات الضخمة، والتنبؤ بالأمراض، وتحسين كفاءة العمل، وتعزيز التعليم والتدريب والبحث الطبي، والتشخيص عن بُعد، ورسم خريطة جينية للأمراض كأهداف استراتيجية للهيئة خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن نظام تخزين وحفظ صور الأشعة الطبية إلكترونيًا يساهم في تحسين إدارة وتخزين الصور الطبية، ويساعد الأطباء في تسريع عملية التشخيص وكتابة التقارير، وتحسين جودة الرعاية الصحية، مما يسهم في إحداث ثورة طبية ونقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة باكسيرا هيلث الأمريكية، عن سعادتهم بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتحسين الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في تخزين وتحليل الصور الطبية، مثنيًا على اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز جودة الرعاية وسرعة الاستجابة في التشخيص والعلاج.

وأكد، على أهمية الشراكة في تطوير حلول مبتكرة تساهم في تقديم رعاية صحية شاملة وفعالة، تلبي احتياجات المجتمع بشكل شامل ومتقدم، مما يعزز من تجربة المرضى ويحسن من نتائج العلاج بشكل عام.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، واللواء هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي لشئون الصحة الإلكترونية والطب الاتصالي ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والدكتورة هبة عبدالعزيز عبدالفتاح، المشرف العام التقني على وحدات التطبيب عن بُعد والموقع الإلكتروني للهيئة.