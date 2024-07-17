‏الخارجية الإيرانية: ننفي ضلوع إيران في الهجوم الأخير على ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - نفت وزارة ‏الخارجية الإيرانية، ضلوع إيران في الهجوم الأخير على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن الاتهامات بوجود خطط لاستهداف ترامب لا أساس لها من الصحة.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.