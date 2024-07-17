طلاب علمي رياضة: امتحان الإستاتيكا يحتوي على بعض التريكات

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة، من امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات).

ومن أمام مدرسة عاطف السادات الثانوية بنات، التابعة لإدارة البساتين التعليمية، بمحافظة القاهرة، أكد طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة، أن امتحان الإستاتيكا جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف طلاب الثانوية العامة أن نسبة الصعوبة في الامتحان تقدر بنحو 30%، حيث تضمن الامتحان صعوبة في سؤال بالمقالي، وثلاث أسئلة في الاختيار من متعدد، موضحين أن تلك الأسئلة كانت تحتاج منهم لوقت طويل لاستطاعه الوصول للحل.

وقال طلاب الشعبة الرياضية، إن الاستاتيكا جاءت أصعب من التفاضل والتكامل والجبر والهندسة الفراغية، فقد تضمن الامتحان على بعض التريكات.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ11 لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية وصل لـ81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357 ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين لـ3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.