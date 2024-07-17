نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تفتتح فصلا لمحو الأمية للعاملين بالمنطقة الأثرية بالهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فصلا لمحو الأمية وتعليم الكبار التابعة لمبادرة المحافظة "امسك قلمك واتعلم" وذلك للعاملين بالمنطقة الأثرية بالهرم من أصحاب الخيل والجمال والباعة.

وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالاستمرار في تنفيذ خطة خفض معدلات الأمية لما لها من اثار سلبية على خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

واكدت نائب المحافظ ان الفصل تم تنظيمه من خلال إدارة السياحة بالمحافظة وفرع محو الأمية وتعليم الكبار مشيرًا إلى إنه بلغ عدد الدارسين ٢٥ شخص، حيث تم توعيتهم بقيمة العلم وأهميتة في جميع مناحي الحياة وكيف يرقي بالإنسان وذلك لتشجيعهم علي الاستمرار والانتظام بالدراسة.

كما اكدت هند عبد الحليم علي أهمية فتح فصول لمحو الأمية وتحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي لما له من اهمية بالتوازي مع جميع الانجازات التنموية التي يتم تحقيقها مؤكدًا علي التعاون مع عددًا من الجهات والجمعيات والمؤسسات لتوسيع دائرة الاستفادة للمواطنين وفتح عددًا اكبر من الفصول لمحو الأمية مع اتاحة العديد من الحوافز للناجحين.

جاء ذلك بحضور عزة وهدان مدير ادارة السياحة وهبة عطا الله مسئول ملف تعليم الكبار بالمحافظة ومحمد عبد الرحمن مدير فرع محو الأمية.

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