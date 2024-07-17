شحاتة سلامة لـ dmc: تاريخ مصر في الأولمبياد مُشرف ومُضيء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفي شحاتة سلامة، مدير تحرير موقع "دوت الخليج"، إن تاريخ مصر في الأولمبياد تاريخ مشرف جدا ومضيء.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، اليوم الأربعاء، أن النسخة المقبلة من الأولمبياد في باريس 2024 تشهد حالة خاصة للرياضة المصرية، حيث تعد تلك أكبر بعثة مصرية مشاركة في الأولمبياد.

وأوضح أن مصر لديها 164 لاعبا في 22 لعبة يتنافسون خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، في العديد من الرياضات مثل كرة القدم والطائرة والسباحة، مؤكدا أن مصر تنتظر حفل الافتتاح لتشاهد البطل أحمد الجندي صاحب فضية طوكيو في الخماسي الحديث.

وقال مدير تحرير "دوت الخليج" إن مصر حققت 6 ميداليات في النسخة الأخيرة، متمنيا التوفيق للأبطال المصريين المشاركين، مؤكدا أن الألعاب الفردية والقوة نجحت في تحقيق نحو 14 ميدالية في رفع الأثقال و8 في المصارعة.