نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقدم عرضا جديدا لحسم صفقة ليني يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، للحصول على خدمات ليني يورو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد يقدم عرضا جديدا لحسم صفقة ليني يورو

ورفض إدارة نادي ليل العرض الأول المقدم من طرف النادي الملكي لضم ليني يورو والذي شمل 20 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو كمكافآت.

وقال الصحفي الإسباني فابريس هاوكينز أن ريال مدريد سيقدم عرض جديد من أجل حسم صفقة التعاقد مع ليني يورو خلال الأيام القادمة.

وكان نبيل ديجليه صحفي فرانس فوتبول الفرنسية أكد أن ليل وافق على عرض مانشستر يونايتد البالغ 50 مليون يورو مع مكافآت قدرها 12 مليون يورو تعتمد على إنجازات يورو مع المانيو.

