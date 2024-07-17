أوستن وجالانت أكدا رغبتهما في ضمان هزيمة حماس

جدة - نرمين السيد - أوستن وجالانت

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الوزير لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، أكدا رغبتهما في ضمان هزيمة حماس والإفراج عن جميع المحتجزين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، شدد أوستن على أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر البرية، كما شدد على أهمية دعم توصيل المساعدات إلى ميناء أشدود في إسرائيل لتوزيعها في غزة. كذلك، أخبر أوستن جالانت أن الرصيف المؤقت في غزة سيتوقف قريبا عن العمل.

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