الأوبرا تستضيف معرض "إبداعات فنية" بقاعة زياد بكير

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بدار الأوبرا معرضًا بعنوان "إبداعات فنية" تحت إشراف الفنان خالد بركة، ويُفتتح المعرض في السادسة مساء السبت ٢٠ يوليو ويستمر حتى الخميس ٢٥ يوليو.

تنوع الأعمال الفنية

يضم المعرض ٤٠ عملًا فنيًا منفذًا بتقنيات متنوعة تشمل الألوان الزيتية والأكريليك، ويتناول موضوعات متعددة منها الطبيعة الصامتة والحية، الفن التجريدي والسريالي، والخط العربي. شارك في إنتاج هذه الأعمال مجموعة من المبدعين هم خالد بركة، أمجد حسني، هدى قدري، وشيماء جمال.

نبذة عن الفنانين المشاركين

الفنان التشكيلي خالد بركة هو عضو النقابة العامة لوسائل الإعلام، وحاصل على العديد من شهادات التقدير، يتميز بأسلوبه الواقعي في لوحاته التي تضم مفردات متعددة مثل وجوه الأطفال، الخيول، مزهريات الورود، والوجوه الواقعية.

هدى قدري هي عضو نقابة الخطاطين والجمعية العمومية للخط العربي. أنتجت العديد من الأعمال الفنية التي عُرضت في مختلف الأماكن الثقافية، وتشارك في المعرض بأعمال من الخط العربي تم تنفيذها بمنظور جديد يجمع بين التراث والفن التشكيلي.

الفنان أمجد حسني هو عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وحاصل على العديد من الجوائز عن مشاركاته في الكثير من المعارض المتخصصة التي نظمتها جهات مختلفة مثل وزارة التربية والتعليم. وله مقتنيات في مقر الوزارة بمحافظة المنوفية.

شيماء جمال هي فنانة تشكيلية ورئيسة مؤسسة كوين الدولية للفنون التشكيلية، وقد شاركت في العديد من المعارض الفنية.