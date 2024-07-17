نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة السيناريست شريف بدر الدين.. تعرف على أبرز المحطات الفنية له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024، السيناريست شريف بدرالدين، عن عمر يناهز 45 عامًا.

وفاة السيناريست شريف بدرالدين

حيث حرص الكاتب محمد عبد الرحمن، عن نعي السيناريست شريف بدر الدين من خلال مشاركته بمنشور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:"لا إله إلا الله.. وفاة السيناريست شريف بدر الدين"، دون الكشف أي تفاصيل تخص وفاته أو موعد ومكان الجنازة.

تعليقات الجمهور على منشور شريف بدر الدين

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

أبرز المعلومات عن شريف بدرالدين

شريف بدر الدين هو سيناريست ومؤلف سينمائي، ولد 26 يناير 1979، وتخرج بكلية التجارة شعبة المحاسبة في جامعة الزقازيق عام 2001 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2006 بتقدير جيد جدًا.

شارك في كتابة وتاليف عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، ومن المسلسلات التي شارك فيها: «تامر وشوقية، العيادة، الباب في الباب، بسنت وياسطي، شبر مية، طلعت روحي وغيرها.

ويذكر أن من أبرز مؤلفات شريف بدرالدين أجزاء مسلسل هبة رجل الغراب الذي حقق نجاح ساحق أثناء عرضه، ومسلسل رأس الغول للنجم الراحل محمود عبد العزيز، مسلسل مفترق طرق.