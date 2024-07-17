نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2024.. تداول صور من أسئلة امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب أدبي عبر صفحات الغش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق " التيليجرام" صورا من أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبي، زاعميين أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان، في عاشر أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وختام أيام الامتحانات لطلاب شعبة علمي علوم والشعبة الأدبية أيضا.



ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الأول، امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية (العلوم)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات).

نسب نجاح مواد امتحانات الثانوية العامة 2024

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أول أمس الإثنين، عن مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية ٩٦.٦٢٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية ٦٧١٦ طالبًا وطالبة بنسبة ٠.٩٥% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٧٠٧١٦٦ طالبا وطالبة.

وأشارت وزارة التعليم، في بيان، إلى أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت ٩٧.٨٨٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١٢٤٧٦٨ طالبًا وطالبة بنسبة ١٨.٣٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٧٩٣١٩ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء ٩٤.٢١٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١١٣٦٩ طالبا وطالبة بنسبة ٢.٢٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٥٠١٦٤٢ طالبا وطالبة.