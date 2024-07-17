نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024: بداية موجة حارة تستمر 10 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من ارتفاع درجات الحرارة مجددًا، حيث تبدأ البلاد اليوم الأربعاء موجة حارة شديدة تستمر لمدة 10 أيام.

توقعات الطقس اليوم الأربعاء

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة ورطبًا على محافظات الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، في حين سيكون شديد الحرارة على وسط وجنوب الصعيد ومدن البحر الأحمر.

الشبورة المائية ونشاط الرياح

توقعت الأرصاد الجوية تكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح المعتدلة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نصائح هامة لمواجهة الموجة الحارة

نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، كما أوصت بالإكثار من شرب الماء والسوائل، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، والجلوس في مناطق جيدة التهوية.

حالة البحرين

- البحر المتوسط: ستكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

- البحر الأحمر: ستكون حالته معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة حارة لمدة 10 أيام

وفقًا لمركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من المتوقع أن تشهد البلاد موجة حارة تبدأ اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024 وتستمر لمدة 10 أيام، مع تجاوز درجات الحرارة 42 درجة شمالًا و45 درجة جنوبًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

| المنطقة | العظمى | الصغرى |

|--------------------------|--------|--------|

| القاهرة | 38 | 27 |

| العاصمة الإدارية | 38 | 27 |

| 6 أكتوبر | 38 | 26 |

| بنها | 38 | 26 |

| دمنهور | 36 | 25 |

| وادي النطرون | 36 | 25 |

| كفر الشيخ | 38 | 24 |

| المنصورة | 38 | 26 |

| الزقازيق | 39 | 26 |

| شبين الكوم | 37 | 26