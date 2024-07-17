نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 3 حالات غش إلكتروني في امتحانات الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضبط عدة حالات غش إلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة خلال امتحانات الثانوية العامة.

تفاصيل حالات الغش

- إدارة الهرم التعليمية، محافظة الجيزة:

- الحالة: تم ضبط طالب خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الأحياء.

- إدارة العجوزة التعليمية، محافظة الجيزة:

- الحالة: تم ضبط طالب خلال قيامه بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الاستاتيكا باستخدام الهاتف المحمول.

- إدارة طهطا التعليمية، محافظة سوهاج:

- الحالة: تم ضبط طالب خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول خلال امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

الإجراءات المتخذة

- التوجيهات: وجه الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب الذين تم ضبطهم بالغش الإلكتروني.

- الإجراءات القانونية: تشمل الإجراءات القانونية التحقيق مع الطلاب واتخاذ العقوبات المناسبة وفقًا للقوانين والتعليمات المعمول بها لمكافحة الغش في الامتحانات.

تأكيد الوزارة

تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التزامها بتأمين الامتحانات ومنع حالات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لضمان نزاهة وشفافية العملية الامتحانية.