نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاولة ثانية لاغتيال ترامب.. والشرطة تتدخل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة فوكس نيوز بأنه تم القبض على رجل يرتدي قناع تزلج في محيط مؤتمر الحزب الجمهوري، وكان بحوزته بندقية AK47.

وذكرت الشبكة أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية فتحت تحقيقًا في استعدادات جهاز الخدمة السرية لتجمع ترامب الانتخابي.

خلفية الحادث

- الحدث: القبض على رجل مسلح في محيط مؤتمر الحزب الجمهوري.

- الموقع: مقر انعقاد المؤتمر العام للحزب الجمهوري.

- التوقيت: بعد أيام من محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للانتخابات دونالد ترامب.

تفاصيل

السلاح: بندقية AK47.

- التحقيق: وزارة الأمن الداخلي الأميركية بدأت تحقيقًا في استعدادات جهاز الخدمة السرية لتجمع ترامب الانتخابي.

- ترامب: وصل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للانتخابات إلى مقر انعقاد المؤتمر العام للحزب الجمهوري.

يأتي هذا الحادث في ظل توترات أمنية متزايدة بعد محاولة اغتيال تعرض لها دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية. يجري التحقيق حاليًا لتحديد دوافع الرجل المسلح والإجراءات الأمنية المتخذة لضمان سلامة التجمعات الانتخابية.