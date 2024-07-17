العالم اليوم - واشنطن تعاقب عسكريا إسرائيليا سابقا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 09:24 مساءً - فرضت الولايات المتحدة قيودا على منح تأشيرة لرقيب سابق في الجيش الإسرائيلي، لـ"تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في ارتكابه عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الأربعاء، أنه نتيجة للقيود فإن "الرقيب إيلور أزاريا وأي فرد من أفراد أسرته من الدرجة الأولى غير مؤهلين بصورة عامة لدخول الولايات المتحدة".

وذكرت الوزارة أيضا أنها تتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات "مجموعة إضافية من الأفراد، لتورطهم أو إسهامهم عمدا في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".

من هو أزاريا؟