العالم اليوم - واشنطن تعاقب عسكريا إسرائيليا سابقا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 09:24 مساءً - فرضت الولايات المتحدة قيودا على منح تأشيرة لرقيب سابق في الجيش الإسرائيلي، لـ"تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في ارتكابه عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الأربعاء، أنه نتيجة للقيود فإن "الرقيب إيلور أزاريا وأي فرد من أفراد أسرته من الدرجة الأولى غير مؤهلين بصورة عامة لدخول الولايات المتحدة".
وذكرت الوزارة أيضا أنها تتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات "مجموعة إضافية من الأفراد، لتورطهم أو إسهامهم عمدا في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".
من هو أزاريا؟
- جندي في الجيش الإسرائيلي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، أدين عام 2016 بقتل فلسطيني مصاب في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
- القتيل هو عبد الفتاح الشريف، الذي كان ممددا على الأرض ومصابا ولا يمثل أي خطر.
- تلقى أزاريا حكما بالسجن 18 شهرا لقتله الشريف برصاصة في الرأس.
- عملية القتل الموثقة بالفيديو انتشرت على نطاق واسع على الإنترنت، وأذيعت حتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
- بدأ الجندي قضاء العقوبة في أغسطس 2017، ثم خفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك غادي أيزنكوت العقوبة 4 أشهر.
- خفض الحكم مرة أخرى على يد لجنة قضائية، وأفرج عن أزاريا بعد قضائه أقل من 9 أشهر في السجن.
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