السعودية : هيئة المرور تُطلق مفاجأة للمواطنين! تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية إلكترونيا حتى هذا الموعد!

الرياض - محمد الاطلسي - أوضح المرور السعودي عن حقيقة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية 1446 وكيف يمكن القيام بذلك بشكل إلكتروني، حيث تعمل المملكة العربية السعودية على توضيح كافة مجريات الأمور أمام المواطن والمقيم، كما أن المخالفات المرورية تعد أمر كبير إذا لم يتم سدادها فإنها تتسبب في وقف الخدمات بالإضافة إلى المنع من السفر إذا احتاج الأمر ذلك، وبناء عليه فقد تمت الإشارة إلى الخطوات التي يمكنك إتباعها من أجل سداد هذه المخالفات بشكل قانوني دون دفع أي رسوم أخرى أو نسبة على قيمة الغرامة ذاتها.

تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية 1446

تستطيعون الحصول على مهلة إضافية لسداد قيمة المخالفة المرورية من خلال إتباع بعض الخطوات الإلكترونية والتي منها كالتالي:

يرجى الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية الرسمية لوزارة الداخلية من .

يمكنكم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

يجب عليك المعول إلى القائمة الخاصة ب الخدمات ومنها قم بالضغط على تقديم طلب تمديد سداد قيمة المخالفة المرورية.

سيطلب منك الموقع إدخال مجموعة من البيانات المطلوبة لإجراء التمديد.

يجب تعبئة رقم لوحة السيارة.

قم بالنقر على تبويب عرض المخالفات.

يجب عليك تحديد المخالفات التي ترغب في التمديد لها على ألا يزيد عددهم عن 5 مخالفات.

عند الضغط على زر التمديد سيتم إرسال الطلب إلى الإدارة العامة للمرور بشكل مباشر.

خطوات سداد المخالفات المرورية

يمكنكم سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا عبر إتباع بعض الخطوات ومنها كالتالي:

يرجى الدخول إلى الموقع الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة إيفاء من .

انقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر خدمة سداد المخالفات المرورية.

يجب عليك تحديد عدد المخالفات وقيمتها.

سيطلب منك الموقع إعادة إدخال بيانات البطاقة الائتمانية الخاصة بك لسداد قيمة المخالفات مع إدخال رقم اللوحة.

اضغط على كلمة سداد.

يقوم الموقع بخصم قيمة المخالفة مع منحك إيصال خاص بالسداد.

متى يتم حذف المخالفات المرورية؟

يتم حذف المخالفات المرورية في حالة سداد قيمتها في مدة لا تزيد عن 72 ساعة من وقت ارتكابها مع تخفيف قيمتها إلى الحد الأدنى لها من قبل المرور السعودي.

متى تنتهي مهلة سداد المخالفات المرورية؟

كتمت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن مهلة مفتوحة من يوم 18 أبريل 2024 وحتى يوم 18 أكتوبر 2024.

هل يجب تسديد المخالفه قبل الاعتراض؟

نعم يجب سداد المخالفة المرورية بعد تقديم الاعتراض وهذا بدلا من رفع قيمة المخالفة إلى أعلى من ذلك.