أسباب تراجع كولر عن رحيل ثنائي الأهلي في الانتقالات الصيفية

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أسباب تراجع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وعدم رحيل ثنائي المارد الأحمر بفترة الانتقالات الصيفية.

أسباب تراجع كولر عن رحيل ثنائي الأهلي

وقال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "تراجع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن رحيل المغربي رضا سليم والجنوب إفريقي بيرسي تاو".

وتابع: "سبب تراجع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن رحيل المغربي رضا سليم والجنوب إفريقي بيرسي تاو هو أن البدائل قد لا يعوضوهم".

واختتم حديثه: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وضعت مبالغ قليلة للتعاقد مع بدلاء لبيرسي تاو ورضا سليم وهو ما يهدد خطة كولر لحصد جميع البطولات التي ينافس عليها بالموسم الجديد".