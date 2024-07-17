وائل جمعة يكشف سبب رحيله عن منصبه بالأهلي.. ويكشف سر نجاح سيد عبدالحفيظ

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أحمد جودة - القاهرة - كشف وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق، ومدير منتخب مصر، عن أسباب رحيله عن منصبه كمدير للكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسر نجاح سيد عبدالحفيظ.

وائل جمعة يكشف سبب رحيله عن منصبه بالأهلي

وقال وائل جمعة في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "مكنتش بقعد احتياطي مع جوزيه لأني ملتزم، مش لأني ابن رئيس النادي".

وتابع: "ملحقتش اشتغل مدير كرة في الأهلي وحظي كان سيء، تغيير مجلس إدارة الأحمر أثر على عملي كمدير للكرة".

وأوضح: "كنت صدامي مع اللاعبين خلال فترة عملي كمدير للكرة، وكانت هناك مواقف تحتاج هدوء".

وأكد: "حدثت مشادة بين فتحي مبروك وعبد الله السعيد وغالي، ولم يحدث تعدي أو ضرب".

وأوضح: "عمري مكنت ولا هكون كداب، واعترفت بمشادة السعيد وغالي مع مبروك، لأن عصافير أوضة اللبس هتطلعها".

وأردف: "استفدت من فترة عملي كمدير كرة بالأهلي، وفي حاجات مكنتش في ايدي".

واختتم وائل جمعة حديثه قائلًا: "اللاعيبة الرجالة ساعدت سيد عبد الحفيظ خلال عمله كمدير للكرة، عكس ما حدث معي".