نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف النني وزيزو.. تشكيل منتخب مصر الأولمبي ضد العراق وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي، لمباراته الودية ضد العراق، حيث أنه اختتم تدريباته أمس الثلاثاء، لمواجهة الودية، التي تأتي على هامش ختام استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي مباراة ودية اليوم الأربعاء، ضد منتخب العراق، في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن استعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس2024.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد العراق

حراسة المرمى:حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبدالمجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني، محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

وتضم مجموعة مصر الأولمبي كلا من الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا.

موعد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

مصر ضد الدومينيكان يوم 24 يوليو الساعة 6 مساء.

مصر ضد اوزباكستان يوم 27 يوليو الساعة 6 مساء.

مصر ضد إسبانيا يوم 30 يوليو الساعة 4 عصرا.

القناة الناقلة لمباراة مصر والعراق

لم يتم حتى الآن الاعلان عن أي قناة تقوم بنقل المباراة بشكل رسمي، وسيتم التحديث عند الإعلان عن القناة الناقلة.