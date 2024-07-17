عاجل.. الاتحاد الفرنسي يلجأ لفيفا بسبب شتائم لاعبي الأرجنتين

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أحمد جودة - القاهرة - يعتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تقديم شكوى إلى نظيره الدولي (فيفا) بشأن هتافات عنصرية من بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني، خلال احتفالاتهم بلقب كوبا أمريكا 2024.

الاتحاد الفرنسي يلجأ لفيفا بسبب شتائم لاعبي الأرجنتين

وسمعت الهتافات خلال فيديو مباشر نشره لاعب وسط تشيلسي إنزو فرنانديز، على وسائل التواصل الاجتماعي، من داخل حافلة منتخب بلاده، بعد الظفر بلقب كوبا أمريكا على حساب كولومبيا 1-0 بعد التمديد، الأحد، في ميامي.

وردد بعض اللاعبين، بينهم فرنانديز، هتافا يعود تاريخه إلى كأس العالم 2022، أطلقه مشجعون أرجنتينيون، بعد النهائي الذي حسمه منتخب بلادهم أمام فرنسا بركلات الترجيح، وهو هتاف استهدف كيليان مبابي.

وقال مصدر مقرب من الاتحاد الفرنسي لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، إن الاتحاد يعتزم مراسلة نظيره الأرجنتيني وإحالة الأمر إلى فيفا.

