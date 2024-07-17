نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. القبض على لاعب كرة شهير بسبب مزاعم اغتصاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوقفت الشرطة اليابانية لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم كايشو سانو بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة، وذلك وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

الشرطة اليابانية توقف الدولي سانو بسبب مزاعم اغتصاب

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "أن أيتش كاي" ووسائل إعلام أخرى نقلًا عن مصادر في الشرطة لم تكشف عن هويتها أن لاعب خط الوسط الدفاعي البالغ من العمر 23 عامًا واثنين من أصدقائه في العشرينيات من العمر أيضًا، اعتدوا جنسيًا على المرأة في أحد فنادق طوكيو الأحد.

أفادت التقارير أن الشرطة ألقت القبض على الثلاثة بالقرب من الفندق مباشرة بعد تلقيها اتصالًا من المرأة التي ورد أنها في الثلاثينيات من عمرها.

وانضم سانو الذي شارك في أربع مباريات مع اليابان وكان ضمن تشكيلة الفريق في كأس آسيا هذا العام في قطر، إلى ماينتس الألماني في وقت سابق من هذا الشهر قادمًا من كاشيما أنتلرز الذي قال في بيان إنه "قلق جدًا بشأن القضية المتعلقة بلاعبنا السابق".

وقال النادي "نظرًا لطبيعة القضية، فإن النادي غير قادر على تأكيد المزيد من التفاصيل لكنه سيراقب الوضع عن كثب".

وسبق للكرة اليابانية أن اختبرت قضية مماثلة هذا العام حين غادر جونيا إيتو الذي يدافع عن ألوان رينس الفرنسي، كأس آسيا في فبراير (شباط) الماضي بعدما قالت الشرطة اليابانية إنه يخضع للتحقيق بتهمة اعتداء جنسي مزعوم في أوساكا العام الماضي.

ونفى إيتو هذه المزاعم ويقاضي متهميه، مطالبًا بتعويض قدره 200 مليون ين (1.3 مليون دولار).

