نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مرور 9 سنين على الجزء الأول.. تفاصيل تحضيرات "ولاد رزق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عُرض الجزء الأول من فيلم ولاد رزق في 16يوليو من عام 2015، وخصصت شركة الإنتاج ميزانية ضخمة نظرّا لاستعانة المخرج طارق العريان في مشاهد الأكشن بفريق دنماركي متخصص في مطاردات السيارات، وقد شهدت تلك المشاهد الاستعانة بالمئات من المجاميع والفنيين.

4 سنوات لتحضير فيلم ولاد رزق 1



أخذ تحضير الفيلم 4 سنوات ورغم طول فترة التحضير إلا أن تصوير الفيلم كاملًا لم يستغرق سوى 23 يوما فقط، لأن كل شيء كان جاهزًا بالفعل، وحقق الفيلم وقت عرضه نجاحا كبيرا وإيرادات عالية.

أعادة السيناريو 11 مرة



أعاد المؤلف صلاح الجهيني كتابة سيناريو الفيلم 11 مرة لضمان خروجه بشكل يليق بقدر النجوم المشاركين في بطولته.

ولاد رزق 3

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

الأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق 3 تتصدر التريند





يذكر أنه تم طرح الأغنية الدعائية "لفيلم ولاد رزق 3" وهى أغنية بعنوان "القاضية" وتم طرحها مؤخرًا على موقع يوتيوب وتصدرت التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهى من كلمات الثنائي إسلام شيندي وحازم إكس، وألحان إسلام شيندي، وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.