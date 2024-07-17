أميرة سيد مكاوي: أبويا كان قريب من كل حد في البيت

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت أميرة سيد مكاوي ابنة الموسيقار والملحن سيد مكاوي،: "أبويا كان قريب من كل حد في البيت خلق مساحة لكل حد فينا ليشعر أنه الأقرب له وأنا كنت الشقية شوية وإيناس أختي تزوجت وأنا كنت صغيرة وفضلت مع أبويا وأمي".

و أضافت في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن كنت بسأله والدي في حاجات كثيرة وكان لينا جلسات خاصة جدا كنت بسأله أسئلة طفولية كنت بتشوف إيه وأنت بتحلم وبتخاف من إيه".

موضحة أن الراحل كان يخشى الأشرار، قائلة: "كان بيخاف من الناس الشريرة جدًا كان خالق عالم في الحلم ويخلق تفاصيل لديه قدرة على الخيال جبارة وحكاويه العادية كان بمثابة رسائل خفية كان بيحكي حكاية نفهم ماذا يحدث في الدنيا ".