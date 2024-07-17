نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز استعداداته لمواجهة بروكسي في النسخة الجديدة من مسابقة كأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسي

ويفتتح الفارس الأبيض مبارياته في مسابقة كأس مصر للموسم الحالي بمواجهة بروكسي ضمن إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة الأقدم في مصر.

ويطمح المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في الفوز بكافة الأدوار في مسابقة كأس مصر؛ للوصول إلى المباراة النهائية وتعويض خسارة لقب الموسم الماضي أمام الأهلي.

وتُقام مواجهة الزمالك ضد بروكسي ضمن إطار منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر للموسم الجاري مساء الخميس القادم على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الزمالك وبروكسي في تمام الثامنة مساء الخميس المقبل، وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت حصريًا اللقاء.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسي مساء الخميس القادم.

تردد قنوات أون سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات. تردد القناة: 10853. معدل الترميز:27500. معدل الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.