نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدوري الإسباني الموسم الجديد 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان وخاصة مشجعي برشلونة وريال مدريد في معرفة موعد بداية الدوري الإسباني في الموسم الجديد 2024-2025.

موعد بداية الدوري الإسباني الموسم الجديد 2024-2025

قررت رابطة الدوري الإسباني انطلاق موسم 2024-2025 يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، ومن المنتظر أن يسدل الستار على المسابقة يوم 25 مايو/آيار 2025.

ويفتتح برشلونة أولى مبارياته بالدوري الإسباني في الموسم الجديد بمواجهة فالنسيا يوم الأحد 18 أغسطس 2024 على ملعب "فيستاليا".

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره ريال مايوركا يوم الأحد 18-8-2024، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات الليجا الموسم المقبل، عبر قنواتها.

