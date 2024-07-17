موعد بداية الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد 2024-2025

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أحمد جودة - القاهرة - يريد عدد كبير من محبي مشاهدة الدوري الأقوى في العالم ألا وهو الدوري الإنجليزي، معرفة بداية الموسم الجديد 2024-2025 من البريميرليج.

وتمكن مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا من تحقيق الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم بعد صدارة جدول الترتيب برصيد 91 نقطة.

موعد بداية الدوري الإنجليزي 2024-2025

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن موعد انطلاق "البريميرليج" للموسم الجديد 2024- 2024، حيث حددت الرابطة يوم السبت الموافق 17 أغسطس المقبل، موعدًا لانطلاق البطولة المحلية الأقوى عالميًا.

وستنطلق منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025، بعد انتهاء فعاليات دورة الألعاب الأولمبية، والتي ستقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، بالعاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات البريميرليج في الموسم الجديد، عبر قنواتها.