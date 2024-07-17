نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر؟.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة 31 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي مشاهدة الدوري المصري، معرفة ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات الجولة الـ31.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة 31

يتصدر الكونغولى فيستون مايلي مهاجم فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 14 هدفًا، بينما يليه حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد 12 هدفًا بالمركز الثاني ويأتي الترتيب كالتالي:

فيستون مايلي - بيراميدز - 14 هدفًا.

حسام أشرف - بلدية المحلة - 12 هدفًا.

مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفًا.

ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفا.

حسام حسن - سموحة - 10 أهداف.

وسام أبوعلي - الأهلي - 10 أهداف.

أحمد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.

مصطفى زيكو - زد - 9 أهداف.

محمد سالم - المقاولون العرب - 9 أهداف.

صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 9 أهداف.