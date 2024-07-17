نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نرمين الفقي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نرمين الفقي محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد اكتشاف حساب موثق بأسمها عبر موقع التغريدات القصيرة “إكس”.

منشور نرمين الفقي



وكشفت نرمين أنه ليس لديها حساب عبر موقع “إكس”، حيث كتبت منشورًا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه: "الحقيقة من الجراءة والفجر إن حد يوثق صفحة على "تويتر" الذي يعدّ من أكبر وأهم المنصات، ويتكلم على لساني، إزاي وصلنا للمرحلة دي؟ بالإضافة إلى إني أصلًا معنديش حساب على "تويتر"، يا ترى ما هي العقوبة القانونية لهؤلاء المرضى؟".

آخر أعمال نرمين الفقي

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل" محارب"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، وهو عمل اجتماعى تشويقي مكون من 30 حلقة.

ودارت الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبد المنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

وتتغير حياة عزيز عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرًّا كبيرًا أن والده كان له ورث ضخم في الصعيد، لكنه كان مطاردًا بسبب ثأر قديم.

ويرث عزيز الثأر والخطر من والده دون أن يعرف شيئًا عنه في البداية، وهو ما يضطره إلى إخفاء هويته وحماية أسرته من أعدائه في الصعيد.