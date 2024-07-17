أكسيوس: نتنياهو يعمل خلف الكواليس لإصلاح العلاقة مع ترمب بعد محاولة الاغتيال

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أحمد جودة - القاهرة - قال موقع أكسيوس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل خلف الكواليس لإصلاح العلاقة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعد محاولة الاغتيال.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.