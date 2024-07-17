نتنياهو يبحث عن بدائل لتجنب تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 03:31 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن بنيامين نتنياهو، رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي، يبحث عن بدائل لتجنب تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر.

وطرح "نتنياهو" بديلين يقضيان بسن قانون "لجنة تحقيق رسمية خاصة" يشكلها الكنيست ويقرر صلاحياتها بأغلبية 80 عضوًا، أو من خلال استفتاء شعبي، وليس بموجب القانون الذي ينص على أن يشكل رئيس المحكمة العليا اللجنة.

وفي السياق ذاته، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بإنشاء لجنة رسمية للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالمسؤولية عن الفشل.