شروط الالتحاق بكلية الدفاع الجوى المصرية 2024.. الأوراق المطلوبة ومواعيد التقديم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 03:32 مساءً - صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهـرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول.

كلية الدفاع الجوى:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط ، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70 % فأكثر فى مادتى ( الفيزياء والرياضيات)، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 م عـن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج [ بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى - بكالوريوس الهندسة فى أحد تخصصات هندسة (الإتصالات/ الحاسبات / الميكاترونيك) ] بنظام الساعات المعتمدة.