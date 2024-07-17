وزيرة التضامن: صرف مليار و500 مليون جنيه لمستفيدى تكافل وكرامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 03:32 مساءً - تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي من غرفة العمليات المشكلة بالوزارة عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» عن شهر يوليو الذي بدأ صرفه صباح الاثنين الماضي ، حيث قام ما يزيد على مليونين ونصف المليون مستفيد ومستفيدة بصرف المساعدات النقدية بإجمالي يزيد على المليار ونصف المليار جنيه حتي اليوم الأربعاء.

ويواصل المستفيدون عملية صرف مساعدات برنامج « تكافل وكرامة»، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية، حيث يتم الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك ومكاتب البريد المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت الاثنين عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، قد وصل إلي 41 مليار جنيه العام المالي الجاري، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.