أخلاقنا الجميلة.. أهمية التعاون مع الآخرين (إنفوجراف)

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التعاون
وخلق الإنسان بطبيعة اجتماعية لا يتمكن من العيش منفردا أو منعزلا عن الأفراد.
ويعتاد الأفراد بطبيعتهم على تقديم المساعدة للآخرين دون انتظار مقابل، مما يساهم في تحقيق المحبة والألفة بين الجميع.
أخلاقنا الجميلة
تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جهودها المميزة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، من خلال إطلاق حملات تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة في المجتمع المصري.
وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" في الإنفوجراف التالي، أهمية التعاون بين أفراد المجتمع.
أهمية التعاون
ويشكل التعاون أهمية كبيرة بين جميع أطراف المجتمع، ومنها:
-انتشار المحبة والألفة بين أفراد المجتمع، والتخلص من الكراهية.
-المساهمة في بناء وتطوير وازدهار المجتمع، وإنجاز المهمات المطلوبة.
-تقوية العلاقات الاجتماعية بين الأفراد.
-التعرف على العادات والتقاليد المختلفة والالتزام بها.
-الشعور بالراحة والطمأنينة والثقة بالنفس العالية.
-الإحساس بأهمية الفرد الكبيرة داخل المجتمع.
-التخلص من أي نزاعات أو خلافات أو عقبات.
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