بسبب طرد الشركات.. إيلون ماسك يعتزم نقل مقر «إكس»

جدة - نرمين السيد - أعلن الملياردير الأمريكي مالك منصة إكس، إيلون ماسك اليوم، الأربعاء، أنه يعتزم نقل مقر شركته من مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا إلى مدينة أوستن بولاية تكساس.





وأوضح ماسك في منشور على منصة "إكس"، أن قرار النقل جاء نتيجة لقوانين الولاية التي وصفها بأنها تطرد العائلات والشركات. وأشار إلى أن هذا المنشور يأتي ردًا على توقيع حاكم ولاية كاليفورنيا على مشروع قانون يحظر إلزام المعلمين بإخطار العائلات بتغيرات الهوية الجنسية للطلاب.

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