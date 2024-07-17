يوتيوب يطرح تحديثات تساعد على اكتشاف محتوى الذكاء الاصطناعي

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة يوتيوب عن سلسلة من التحديثات لمساعدة المشاهدين على تحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومعالجة المخاوف بشأن المعلومات المضللة المحتملة.





ستتطلب الإرشادات الجديدة من المبدعين الكشف عن وقت إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بهم أو تعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ستمنح المنصة أيضًا المستخدمين خيارًا لطلب إزالة محتوى محدد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال عملية طلب الخصوصية.

إن هذه الشفافية ضرورية للغاية، وخاصة فيما يتعلق بالمحتوى المتعلق بموضوعات حساسة مثل الانتخابات والصراعات الجارية وأزمات الصحة العامة والشخصيات العامة.

وسيتم تنفيذ هذه التغييرات خلال الأشهر المقبلة، حيث يتعين على المبدعين وضع علامات واضحة على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

لدعم هذه المبادرة، سيضيف موقع يوتيوب علامات بارزة إلى مشغل الفيديو ولوحة الوصف، للإشارة إلى أن المحتوى تم إنشاؤه أو تعديله بشكل مصطنع.

ويهدف هذا إلى منع تضليل المشاهدين من خلال الوسائط التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وضمان فهمهم لطبيعة المحتوى الذي يشاهدونه.

في بعض الحالات، قد لا يكون وضع العلامات وحده كافيًا، فقد صرحت شركة YouTube بأنها ستزيل بعض الوسائط الاصطناعية من المنصة إذا كانت تنتهك إرشادات المجتمع، بغض النظر عن وضع العلامات.

ويسلط هذا النهج الصارم الضوء على التزام يوتيوب بالحفاظ على سلامة المحتوى وحماية المشاهدين من الأذى المحتمل.

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح YouTube للمستخدمين بطلب إزالة محتوى معين تم إنشاؤه أو تعديله بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال عملية طلب الخصوصية.

سيتم تقييم هذه الطلبات بناءً على عوامل مثل ما إذا كان المحتوى محاكاة ساخرة أو ساخرة، وما إذا كان من الممكن تحديد هوية مقدم الطلب بشكل فريد، وما إذا كان يضم مسؤولين عموميين أو أفرادًا معروفين، والذين سيخضعون لتدقيق أكبر.