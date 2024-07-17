كيف تحمي أولادك من مواقع الإنترنت المشبوهة؟.. إليك نصيحة ذهبية (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - الدكتورة منى طمان
حماية الأطفال من المواقع المشبوهة على الإنترنت
وقالت طمان: "أول حاجة، تتوفّر تطبيقات تمكننا من تحديد أوقات محددة للتواصل مع أطفالنا الصغار، وهى إبلكيشن المراقبة الأبوية، الذي يمكننا من مراقبة ما يقوم به ابني على الهاتف، يمكن للتطبيق أن يُظهر لنا السيرش التي قام بها، والأشياء التي ظهرت له، بما في ذلك الإعلانات والمحتويات غير المناسبة التي قد تظهر في التطبيقات، كيف يمكننا حجب هذا المحتوى؟ علشان كده لازم يكون كأبوين تثقيف إلكتروني".
وأضافت: "كيف يمكنني حماية ابني من التهديدات الإلكترونية التي يواجهها؟ في السابق، كان لدينا طرقًا معينة للحماية، لكن الآن لا نستطيع أن نكون دائمًا على اطلاع على كل شيء بدقة، فى خطوات لحماية أطفالي من تلك المخاطر التكنولوجية، أوهلها إنى معرفة الأنشطة التي يقومون بها، وبعدها أقوم بحجبها، هذه هي النقطة التي أريد أن أبدأ منها بالفعل في التطبيقات والمنصات المتعددة، هى أن نعرف كيف نحمي حسابات أطفالنا من هذه المخاطر، كيف نحجب المحتويات غير المناسبة، وكيف ندرك أن الألعاب الإلكترونية التي يلعبونها قد تحتوي على مخاطر كبيرة بالفعل".
قناة الناس
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
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